الشلف: الوالي ينهي مهام رئيس بلدية الأبيض مجاجة

وقع مساء اليوم والي الشلف لخضر سداس قرار إنهاء مهام رئيس بلدية الأبيض مجاجة الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية منذ أسابيع رفقة 3 منتخبين بتهمتي تبديد المال العام وإستغلال الوظيفة.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين إلى التحقيقات التي باشرتها فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني حول التجاوزات التي طبعت عملية توزيع قفة رمضان لسنة 2019.

وهذا بعد إحتجاج بعض المواطنين على ورود أسماء في قائمة المستفيدين لا تتوفر على شروط الإستفادة من الإعانة المخصصة للعائلات المعوزة قبل إحالة ملف القضية على محكمة بوقادير.

حيث أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس البلدية رفقة 3 من نوابه تحت الرقابة القضائية قبل تأيد غرفة الإتهام لأمر الوضع تحت الرقابة القضائية.

في وقت طالب فيه عدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني بتدخل الوالي لتطبيق المادة 43 من قانون البلدية