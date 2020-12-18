الشلف: الوالي ينهي مهام مير مصدق ونائبه بعد وضعهما تحت الرقابة القضائية

وقع والي الشلف لخضر سداس خلال الساعات الأخيرة، قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس بلدية مصدق ونائبه.

وهذا بعد تأييد غرفة الإتهام بمجلس قضاء الشلف للأمر الصادرعن قاضي التحقيق بوضع رئيس البلدية ونائبه تحت الرقابة القضائية.

وذلك بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، حسب ما أفادت به اليوم مصادر مطلعة .

وحسب المصادر التي أكدت الخبر فإن مير مصدق ونائبه قد خضعا مؤخرا للتحقيق في عدة قضايا تخص التورط في شبهة الفساد .

وعلى رأسها قضيتي التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان لسنة 2018 والتي قيدها عدد من المنتخبين في شكوى إلى مصالح الضبطية القضائية.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه تم إدراج أسماء موتى و أسماء من خارج الولاية في قائمة المستفيدين من قفة رمضان.

بالإضافة إلى التكرار في القائمة التي ضمت أزيد من 900 مستفيد.

وضمت قائمة المستفيدين من قفة رمضان،طفل وطفلة يبلغان من العمر 6و15 سنة دون إشراك أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية في العملية.

وقد تم سماع ذات المسؤول في قضية تسيير السوق الأسبوعي الذي كان يستغل بطريقة غير قانونية خلال السنوات الأخيرة.