الشلف: انتحار عشرينية متزوجة شنقا

تدخلت وحدة الحماية المدنية بتاجنة في حدود الساعة 00 سا و58د من أجل تحويل جثة فتاة تبلغ من العمر 29 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، فقد عثر على الضحية وجدت مشنوقة بواسطة وشاح بمسكنها العائلي. المتواجد بمنطقة عيون البحاير بلدية الهرانفة.

الضحية فتاة متزوجة تم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالصبحة.

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