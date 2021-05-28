الشلف: انتشال جثة شاب بشواطىء بني حواء

لقي شاب يبلغ من العمر 25 سنة مصرعه، أثناء سباحته بشاطئ منطقة الصلصال المحاذي لشاطئ بني حواء مركز، أين ينحدر من من ولاية البليدة.

أين انتشل من طرف أعوان وحدة الحماية المدنية ببني حواء بمعية مجموعة من الغطاسين الهواة، ليتم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.

ووجهت مصالح المدنية نداء إلى كل المواطنين بعدم التردد على الشواطئ قبل حلول الموسم، ويتقرر فتح الشواطئ المسموحة للسباحة أمام المصطافين.

ولا يتأتى ذلك إلا بعد توفير الأمن و التشكيل الإسعافي الذي تسخره مصالحنا من أجل أمن و سلامة المصطافين.