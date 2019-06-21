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الشلف :انتشال جثة شاب من بين صخور شاطىء سيدي مروان

أخبار الجزائر
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الشلف :انتشال جثة شاب من بين صخور شاطىء سيدي مروان
بقلم رشيد مشورب

تدخلت مصالح الحماية وحدة تنس اليوم الجمعة من اجل إنتشال جثة شاب يبلغ 20 سنة من بين صخور شاطىء سيدي مروان .

وحسب ذات المصالح فقد  تلقت نداء النجدة من طرف اصدقاء الغريق وبعد محاولات باءت بالفشل لتتدخل فرقة الغطاسين.

وذلك في حدود الساعة السادسة والنصف مساءًا، للبحث عن جثة الشاب.

اين تمكنوا من انتشال الجثة ونقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف تنس.
جدير بالذكر ان شواطىء الولاية تشهد اقبالا كبيرا من طرف المصطافين خاصة مع الارتفاع المحسوس الذي تشهده الولاية هذه الايام.

ما جعل الشباب يلجؤون الى الشواطىء الصخرية وغير المسموحة للسباحة .


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