الشلف: انتشال جثة غريق متوفي بالبحر

انتشلت فرق الحماية المدنية بولاية الشلف، اليوم الجمعة، جثة غريق متوفي بشاطئ ماينيس الكائن بغرب مدينة تنس.

وجاء في بيان الحماية المدنية “بالرغم من الإرشادات و النداء الموجه سابقا عبر صفحتنا بعدم التردد على الشواطئ الممنوعة. وحتى المسموحة للسباحة و ضرورة إحترام الراية الحمراء الدالة على هيجان البحر”.

في هذا الإطار وللأسف -تضيف الحماية المدنية- لقي شاب مصرعه غرقا بشاطئ ماينيس الكائن بغرب مدينة تنس. والذي يعتبر شاطئ ممنوع للسباحة وبالتالي غير محروس”.