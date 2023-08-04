الشلف: انتشال جثة غريق متوفي بالبحر
بقلم نسرين محفوف
انتشلت فرق الحماية المدنية بولاية الشلف، اليوم الجمعة، جثة غريق متوفي بشاطئ ماينيس الكائن بغرب مدينة تنس.
وجاء في بيان الحماية المدنية “بالرغم من الإرشادات و النداء الموجه سابقا عبر صفحتنا بعدم التردد على الشواطئ الممنوعة. وحتى المسموحة للسباحة و ضرورة إحترام الراية الحمراء الدالة على هيجان البحر”.
في هذا الإطار وللأسف -تضيف الحماية المدنية- لقي شاب مصرعه غرقا بشاطئ ماينيس الكائن بغرب مدينة تنس. والذي يعتبر شاطئ ممنوع للسباحة وبالتالي غير محروس”.
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