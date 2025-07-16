الشلف : انتشال جثّة شاب غريق بشاطئ وادي سباعي

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف مساء اليوم ، من أجل انتشال جثة شاب غريق في البحر بشاطئ وادي سباعي التابع لبلدية الظهرة بدائرة تاوقريت .

وحسب ما أفادت به المصالح ذاتها ، فقد تم تسجيل التدخل في حدود الساعة 17:46 دقيقة ، أين تم العثور على الضحية ، وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة ، جثة هامدة داخل البحر .

وقد تم تحويل جثّة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي ، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة .

وتجدد الحماية المدنية دعوتها للمواطنين بضرورة احترام التعليمات الوقائية وعدم السباحة في الشواطئ غير المحروسة ، حفاظا على سلامتهم .