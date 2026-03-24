الشلف.. انطلاق امتحانات المقابلة الشفوية لمسابقة توظيف الأساتذة

انطلقت، صبيحة اليوم بولاية الشلف، امتحانات المقابلة الشفوية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية. وذلك عبر 19 مركز إجراء تم توزيعها عبر إقليم الولاية، في إطار استكمال مراحل المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة.

وسجلت مديرية التربية لولاية الشلف مشاركة إجمالية قدرها 28293 مترشحا ومترشحة موزعين حسب الأطوار التعليمية، إذ بلغ عدد المترشحين في الطور الابتدائي 17105 مترشحين، وفي الطور المتوسط 8074 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين في الطور الثانوي 2814.

وفي هذا السياق، أكدت مصالح مديرية التربية أنها سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهذه المرحلة من المسابقة، من خلال تجنيد إطارات مؤهلة للإشراف على العملية، وتشكيل عدد كاف من اللجان التنظيمية، بما يسمح بتفادي الاكتظاظ وتسهيل ظروف إجراء المقابلات للمترشحين في أجواء مريحة ومنظمة.

كما تمت برمجة إجراء هذه المقابلات على مدار ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من 24 مارس إلى غاية 26 مارس الجاري، وسط تنظيم محكم عبر مختلف مراكز الإجراء المنتشرة عبر تراب الولاية، و هو ما ساهم في ضمان السير الجيد لهذه العملية في ظروف تنظيمية ملائمة.