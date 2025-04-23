إعــــلانات
أخبار الجزائر

الشلف.. انطلاق مشاريع إعادة الاعتبار لمرافق شبانية ورياضية عبر عدد من بلديات الولاية

بقلم رشيد مشورب
الشلف.. انطلاق مشاريع إعادة الاعتبار لمرافق شبانية ورياضية عبر عدد من بلديات الولاية
  • 21
  • 0

شهدت بلديات الزبوجة، بوقادير ، ووادي الفضة، اليوم تنصيب مؤسسات الإنجاز المكلفة بإعادة الاعتبار لعدد من المنشآت الرياضية والشبانية .

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق المخصصة للشباب ، حيث ستمس العملية كل من المركب الرياضي الجواري بالزبوجة ، و القاعة المتعددة الرياضات ببوقادير ، و القاعة المتعددة الرياضات بوادي الفضة .

وأكدت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الشباب والرياضة لولاية الشلف أن الانطلاقة الفعلية للأشغال ستكون مع بداية الأسبوع المقبل ، في إطار جدول زمني مسطر يراعي المعايير التقنية والفنية لضمان جودة الإنجاز وسرعة التنفيذ .

ويأتي هذا المشروع استجابة لانشغالات الأسرة الشبانية والرياضية المحلية ، و من أجل تحسين ظروف الممارسة الرياضية وتوفير فضاءات تليق بتطلعات شباب الولاية ، ما من شأنه الإسهام في الدفع بعجلة التنمية المحلية وتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال الرياضة والنشاطات الشبانية .

رابط دائم : https://nhar.tv/mQq5X
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر