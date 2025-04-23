الشلف.. انطلاق مشاريع إعادة الاعتبار لمرافق شبانية ورياضية عبر عدد من بلديات الولاية

شهدت بلديات الزبوجة، بوقادير ، ووادي الفضة، اليوم تنصيب مؤسسات الإنجاز المكلفة بإعادة الاعتبار لعدد من المنشآت الرياضية والشبانية .

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق المخصصة للشباب ، حيث ستمس العملية كل من المركب الرياضي الجواري بالزبوجة ، و القاعة المتعددة الرياضات ببوقادير ، و القاعة المتعددة الرياضات بوادي الفضة .

وأكدت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الشباب والرياضة لولاية الشلف أن الانطلاقة الفعلية للأشغال ستكون مع بداية الأسبوع المقبل ، في إطار جدول زمني مسطر يراعي المعايير التقنية والفنية لضمان جودة الإنجاز وسرعة التنفيذ .

ويأتي هذا المشروع استجابة لانشغالات الأسرة الشبانية والرياضية المحلية ، و من أجل تحسين ظروف الممارسة الرياضية وتوفير فضاءات تليق بتطلعات شباب الولاية ، ما من شأنه الإسهام في الدفع بعجلة التنمية المحلية وتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال الرياضة والنشاطات الشبانية .