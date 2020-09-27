الشلف: انقلاب شاحنة ذات صهريج محملة بـ 24 ألف كغ من الزفت

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الشلف: انقلاب شاحنة ذات صهريج محملة بـ 24 ألف كغ من الزفت
بقلم نسرين محفوف

وقع اليوم الأحد، حادث انحراف وانقلاب شاحنة ذات صهريج كانت محملة بـ 24 ألف كغ من مادة الزفت.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، أن الشاحنة ذات صهريج تابعة لإحدى مؤسسات الأشغال العمومية الخاصة.

ووقع الحادث على الحادية عشرة صباحا، على محور الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي بوزغاية وأولاد فارس.

وأصيب مرافق السائق البالغ من العمر 26 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافه و إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشطية.

ونظرا لتدفق مادة الزفت على أرضية الطريق وانعكاساته على حركة المرور تنقل المدير الولائي للحماية المدنية إلى عين المكان.

وقام مدير الحماية المدنية بتسيير عملية التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الخطر عن مستعملي الطريق.


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