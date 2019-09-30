الشلف.. انهيار ترابي يودي بحياة شخص ببلدية أولاد فارس

تدخلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الإثنين، بمنطقة الخشاشمة بوادي وهران بلدية أولاد فارس من أجل استخراج جثة شخص من تحت الرمال.

ووفق بيان أصدرته خلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية بالشلف، فإن مصالحهم تدخلت بعد تلقي مكالمة هاتفية من طرف زملاء الضحية.

وكان زملاء الضحية قد استخرجوا الرمال ليحدث انهيار لكمية كبيرة من الرمال، مأ أودى بحياة شخص يبلغ 38 سنة ينحدر من نفس المنطقة.

جثة الضحية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشطية أين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات القضية.