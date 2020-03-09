الشلف.. ايداع 3 أشخاص من بينهم تلميذ الحبس اعتدوا على 4 أساتذة بأولاد فارس

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالشلف فرقة أولاد فارس، 3 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم قاصر، في قضية تعرضهم لـ 4 أساتذة يعملون بمتوسطة ريان بروجة محمد والإعتداء عليهم بسلاح أبيض.

تتراوح أعمارهم مابين 16 و 29 سنة في قضية تعرض لأربعة أساتذة بمتوسطة زيان بروجة محمد الواقعة ببقعة أولاد سيدي الشريف بلدية الشطية للاعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض.

الحادثة تعود إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع الفارط، أثناء مغادرة أساتذة المتوسطة السالفة الذكر قصد تناول وجبة الغداء بحي المدينة الجديدة بلدية الشطية.

ليقوم تلميذ من نفس المتوسطة رفقة أصدقائه بتلفظ بكلمات نابية واسماعهم كل انواع السب والشتم، ورغم أن أحد الأساتذة طلب منه العدول و الكف عن هاته التصرفات اللاأخلاقية إلا أنه لم يعره إهتماما.

لتتطور بعدها الأمور بينهم ويدخلوا معهم في شجار ويقوموا بالإعتداء عليهم بواسطة خنجر.

الحادثة تعرض فيها أستاذ اللغة الفرنسية المسمى “م.ت” إلى طعنة على مستوى البطن نقل على إثرها مباشرة إلى المؤسسة الاستشفائية بالشطية لتلقي العلاج.

كما أصيب باقي الأساتذة بكدمات وجروح على مستوى الرجل والبطن واليد اليمنى، ليلوذ بعدها الفاعلين إلى وجهة مجهولة .

على الفور تم تحرك مصالح الدرك الوطني بأولاد فارس، بالتعرف على المشتبه فيهم مع تحديد أماكن تواجدهم بالضبط، ليتم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، والذي بدوره أحال القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع شخصين الحبس الاحتياطي، مع وضع القاصر تحت الرقابة القضائية.