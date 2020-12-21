الشلف: برمجة 4 مشاريع لربط 191 مسكن بالكهرباء الريفية ببلديات دائرة الزبوجة

أفاد اليوم مصدر مسؤول بأن مديريةالطاقة قد خصت مناطق الظل ب3بلديات بدائرة الزبوجة بأربعة مشاريع لربط 196مسكن بالكهرباء الريفية.

ويأتي هذا في إطار البرامج الممولة من صندوق الضمان و التضامن FCCL.

وتخص المشاريع المبرمجة سكان من منطقة الفواتحية ببلدية بنايرية أين من المنتظر ربط 33 مسكن بالكهرباء.

يالإضافة إلى إلى منطقة بقعة زالقو بذات البلدية التي سيتم فيها ربط 90 مسكن في نفس البلدية.

ومن المنتظر ربط 36 مسكن بالكهرباء الريفية بمنطقة التوابرية الواقعة بطريق وادي حمليلة، فضلا عن 32 مسكن بدوار الحمايد التابع لبلدية بوزغاية.