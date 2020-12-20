الشلف: برمجة 42 مشروع لربط 2915 مسكن في مناطق الظل بالتيار الكهربائي

أفادت اليوم مصادر مسؤولة بمديرية الطاقة بالشلف بأن السلطات الولائية قد برمجت 42مشروع لربط مناطق الظل بالتيار الكهربائي عبر25 بلدية .

ووفق ذات المصادر فإن المشاريع المذكورة، قد تمت برمجتها في إطار البرامج الممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وقد رصد لهذه المشاريع غلاف مالي يفوق42 مليار سنتيم بغرض إنجاز شبكة بطول147.21 كلم تخص ربط 2915 مسكن بالتيار الكهربائي.

وتم التركيز على مقياس التكافؤ في توزيع المشاريع المذكورة قصد التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين.

وفي وقت تم فيه تعيين المقاولات المكلفة بالإنجاز وإنطلاق الأشغال بعدد من المناطق.

كما أشارت ذات المصادر إلى أن هذه المشاريع تخص أرياف بلديات الظهرة، تاوقريت، وادي قوسين، بريرة، الحجاج، أولاد بن عبدالقادر،

بالإضافة إلى بلديات الأبيض مجاجة، الشطية والكريمية ،سنجاس ، أم الدروع ، الشلف ، الصبحة ، وادي اسلي ، بوقادير ، الهرانفة.

وكذا بلديات، عين أمران ، بنايرية ، الزبوجة ،بوزغاية ، سيدي عكاشة ، تنس ، تلعصة ، تاجنة وبني راشد.