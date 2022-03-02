الشلف: بطال يخترع ألة تمتص الغازات السامة المنبعثة من المصانع
تمكن مواطن عاطل عن العمل يدعى دعماش العربي القاطن بضواحي القرية الفلاحية على مستوى بلدية الشطية بولاية الشلف. من إختراع ألة لتصفية الغازات السامة المنبعة عن المصانع.
وجاء هذا الإبتكار النوعي بعد المحاولات المتكررة والمجهودات التي بذلها هذا الأخير، في سبيل المحافظة على البيئة والمحيط من خطر التلوث بسبب إنبعاث الدخان المنبعث من المصانع.
وأكد دعماش العربي، بأنه قد مكنه تحصل على براءة الإختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، في وقت لايزال فيه دعماش العربي ينتظر تدخل الجهات الوصية بغرض مساعدته على إدخال هذه الألة حيز الإستغلال للإستفادة من خدماتها في القضاء على الغازات السامة.
وتتركب هذه المصفاة في مجملها من معدن الحديد وتشتغل بالطاقة الكهربائية، حيث تمتاز بمحرك كهربائي ذو قوة ضغط 220 إلى 380 فولط،
فضلا عن أنبوب المصفاة لإستقبال الدخان من مدخنة المصنع إلى المصفاة عبر مروحية تحول الغازات إلى مادة سائلة تحمل اللون الأبيض أو الأسود حسب المواد المحترقة، وبتشغيل المرواحية تساعد المادة السائلة على إمتصاص الغازات السامة من خلال تصريف الدخان المعالج إلى أنبوب الثاني للمصفاة.
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قام الطفل بلحرش موسى، ابن ولاية الجلفة البالغ 10 سنوات، بتصميم روبوت بتقنياته الخاصة.
وأشارت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها بفيسبوك، أن هذا المخترع الصغير ابتكر بعض النظريات والتطبيقات في عالم الروبوت.
ومن ضمن أعماله المنجزة، إختراع نظام تحكم ضوئي عن بعد يعمل بالربط مع شبكة Wi-Fi.
وقال موسى عن اختراعه “أستطيع أن أطفئ ضوء غرفتك في ولاية تيارت من غرفتي بولاية الجلفة “.
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أصدرت الوكالة الموطنية للتشغيل اليوم بيانا توضيحيا حول التسجيل الارضية الرقمية المخصصة لطالبي منحة البطالة.
وأنهت الوكالة في بيانها علم إلى كافة خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني الراغبيتن في الإستفادة من منحة البطالة. والذين تعذر عليهم التسجيل. أن سبب ذلك يعود لوجود تأمين ساري المفعول.
وعلى إثر ذلك فإنه يتوجب عليهم التوّجه إلى مصالح الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء cnas. من أجل تسوية الوضعية اي توقيف الانتساب،حتي يمكنهم التسجيل بنجاح في الموقع.