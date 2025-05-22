الشلف.. بعد بث حالته عبر قناة النهار…. الطفل عبد الرحمن يغادر الوطن للعلاج بالخارج

غادر اليوم الطفل عبد الرحمن عبيب، البالغ من العمر 15 سنة، أرض الوطن متوجها إلى الخارج لتلقي العلاج بعد أشهر قضاها في غيبوبة، إثر اعتداء وحشي تعرض له خلال شهر رمضان الفارط.

وجاءت مغادرته بعد أيام من تسليط قناة “النهار ” الضوء على قضيته، وكذا نداءات سكان الحي التي أطلقوها طلبا من رئيس الجمهورية التدخل والتكفّل بحالته، ليلقى تفاعلا واسعا وتضامنا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع.

الضحية المنحدر من حي الشرفة وسط مدينة الشلف كان قد تعرض لاعتداء عنيف من طرف مجموعة من الشباب في إحدى ليالي رمضان، إذ تركوه في حالة حرجة قبل أن ينقل إلى مصلحة الإنعاش بوهران حيث دخل في غيبوبة طويلة امتدت لأشهر، وسط معاناة كبيرة لعائلته التي لم تفقد الأمل في إنقاذ حياته.

وتداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة مرفوقة بهاشتاغ #أنقذوا_عبد_الرحمن، سرعان ما انتشر على المستوى الوطني ليتحول إلى قضية رأي عام زاد من زخمها التقرير المصور الذي بثته قناة النهار. حيث عرضت فيه مشاهد مؤثرة من داخل منزل العائلة ونداءات مؤلمة لوالده وأبناء الحي، الذين طالبوا بتدخل السلطات العليا.

استجابة لهذا النداء، تم تسهيل إجراءات سفر عبد الرحمن إلى الخارج لتلقي العلاج، حيث إذ غادر اليوم مطار وهران الدولي رفقة والدته، في رحلة يعلق عليها الجميع آمالا كبيرة في أن يستعيد صحته.