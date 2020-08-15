الشلف: بلدية مجاجة توقف التزود بمياه التحلية وأهالي يارمول يستنجدون بالوالي

طالبت اليوم السبت لجنة حي يارمول ببلدية الأبيض مجاجة بالتدخل العاجل لوالي الشلف مسعود جاري بغرض فتح تحقيق في قضية إقدام السلطات البلدية على قطع مياه التحلية على ألاف العائلات.

في وقت أصبح فيه البئر المخصص لتزويد المنطقة لا يكفي لسد حاجيات السكان.

وحسب تصريحات رئيس لجنة حي يارمول فإن المياه لا تصل حنافياتهم إلا ساعة في 3 أيام منذ ما يقارب 20 يوم إلى درجة أصبحت فيه بعض العائلات تقتني مياه الصهاريج وإستغلال البرويطة في البحث عن الماء الشروب في عز الصيف ، الحالة التي تتطلب إيجاد حلول سريعة للقضاء على أزمة العطش التي يواجهها سكان حي يارمول .

هذا وحملت ذات المتحدث مصالح البلدية مسؤولية القرار الإنفرادي المتعلق بقطع مياه التحلية على مستوى الأنبوب المدعم للبئر الذي يزود المنطقة على الرغم من وجود إتفاقية مع مؤسسة الجزائرية للمياه تنظم عملية إستغلال مياه التحلية في إنتظار ربط الشبكة بالقناة الرئيسية لمياه التحلية.

وفي سياق الردود التي رصدتها النهار أولانلاين حول هذه قضية الحال صرح رئيس بلدية مجاجة محمد دلال بأن البئر القديم يكفي لتمويل المنطقة بالماء الشروب ، مضيفا ليس هناك أزمة عطش في يارمول حتى نستمر في إستغلال أنبوب مياه التحلية ليختم كلامه عملية التزود بمياه التحلية تشكل خطراً على مضخة البئر القديم لذلك تم توقيفها .