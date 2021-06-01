الشلف: بلدية مصدق تستفيد من محطة متنقلة لتوزيع الوقود

أخبار الجزائر
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الشلف: بلدية مصدق تستفيد من محطة متنقلة لتوزيع الوقود
بقلم يحيى عزواو

كشفت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأن بلدية مصدق قد تدعمت بمحطة متنقلة لتوزيع الوقود. في خطوة من شأنها تلبية إحتياجات مواطني المنطقة الذين كانوا يتنقلون إلى مركز بلدية المرسى للحصول على هذه الخدمة.

كما أكدت ذات المصادر للنهار أونلاين، إشراف المصالح المختصة اليوم على تنصيب هذه المحطة، ووضعها حيز الخدمة، في وقت إعتبر فيه مير بلدية مصدق يوسف زناتي، بأن هذه النقطة المتنقلة وإن كانت حلا مؤقتا تعد مكسبا لسكان المنطقة إلى حين إستفادتها من مشروع محطة خدمات ثابتة مستقبلا.


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