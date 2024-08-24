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الشلف: بن حليمة.. راعي غنم يقود قطيعه في بيئة قاسية وحرارة شديدة

بقلم النهار أونلاين
الشلف: بن حليمة.. راعي غنم يقود قطيعه في بيئة قاسية وحرارة شديدة
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