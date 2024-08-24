قناة النهار الشلف: بن حليمة.. راعي غنم يقود قطيعه في بيئة قاسية وحرارة شديدة بقلم النهار أونلاين نشر في 24 أوت 2024 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CJGX0 اقرأ أيضا صريح جدا : هذا هو المبلغ الذي تنفقه المرأة الجزائرية على إطلالتها في حفلات الزواج قناة النهار 14 أوت 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة قناة النهار 16 أوت بوطبيق من عنابة يوجه رسالة للشباب.. 4 سنين للإصلاحات ما تكفيش وإنجازات تبون تتكلم عليه قناة النهار 21 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الجيش الوطني الشعبي يوجه رسالة للشعب الجزائري .. إنتخبوا والباقي علينا قناة النهار 11 أوت كيليا نمور للنهار : قصتي مع الإتحادية الفرنسية جعلتها خلفي..متحمسة للقاء الرئيس تبون قناة النهار 13 أوت رئاسيات 2024: مواقع التواصل الاجتماعي.. فضاء آخر لتنشيط الحملة الانتخابية قناة النهار 23 أوت فاتح بوطبيق: عبد المجيد تبون استطاع إعادة بناء البيت من خلال عهدته الأولى وجسد طموحات الحراك المبارك قناة النهار 24 أوت لقاء خاص مع عبد العالي حساني شريف مترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 قناة النهار 18 أوت يوسف اوشيش :" سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا" قناة النهار 23 أوت شاهد كيف أقنع بن قرينة تاجراً بسوق ذراع بن خدة بالانتخاب على المترشح تبون قناة النهار 24 أوت