الشلف: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الإسمنت الموجه نحو الجنوب إلى 12 جويلية

أجلت اليوم محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف جلسة النظر في قصية التلاعب بالإسمنت. الموجه من مصنع الشلف نحو ولاية تمنراست إلى يوم 12 جويلية القادم.

وحسب ومصادر النهار أونلاين، فإن طلب التأجيل قد تقدم به دفاع أكثر من 40 متهما تم إستدعتهم نيابة الجمهورية أمس للمحاكمة. بينهم 8 متهمين موقوفين ومسؤولين سابقين وإطارات وموظفين بمصنع الإسمنت.

ويواجه هؤلاء تهما من العيار الثقيل جراء تغير وجهة حمولات هائلة من الإسمنت الموجه إلى ولايات الجنوب خلال السنوات الأخيرة. حيث يوجد من بين المتهمين سواق ومسؤولي إيديمكو تمنراست. فضلا عن ممثلي شركات النقل التي تعود إلى الشاحنات المستخدمة في عملية النقل والتحويل.

في ذات السياق أشارت فيه ذات المصادر إلى إعداد خبرة ثانية حول قضية الحال التي جرت مديرين سابقين لمصنع إسمنت الشلف إلى أروقة العدالة. إلى جانب موظفين ورؤساء مصالح على خلفية التحريات و التحقيقات القضائية التي باشرتها الجهات المختصة. هذا الملف الثقيل، في إنتظار ما ستسفر عليه جلسةالمحاكمة المبرمجة يوم 10 جويلية القادم.