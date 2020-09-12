الشلف: تجديد الثقة في منسقي 6 مندوبيات ولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

أشرف اليوم السبت علي بن زادي العضو المكلف بالتنظيم بمعية عبد المجيد بليليطة العضو المكلف بالشؤون القانونية ممثلين عن المكتب الوطني للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على مراسيم إعادة تجديد الثقة وتنصيب منسقي 6 مندوبيات ولائية بالشلف.

حيث تم إعادة تجديد الثقة في كل المندوبين السابقين ليتم تنصيب كل من محمد العاطف على رأس مندوبية الشلف و علي شوشان على رأس مندوبية ولاية تيسمسيلت .

فيما تم تنصيب جيلالي سلامي على رأس مندوبية عين الدفلى و برجي بلعباس على رأس مندوبية غليزان إلى جانب تنصيب بوسماحة الشيخ على رأس مندوبية تيارت و تنصيب طعيبة حمد على رأس مندوبية الجلفة.