الشلف: تجميد إضراب الأساتذة وفتح الأبواب لإستئناف الدراسة بثانوية عرجون معمر

تم اليوم التوقيع على محضر إتفاق بين نقاية المجلس الوطني المستقل ثلاثي الأطوار كناباست ونقابة المجلس الوطني لمديري الثانويات.

التوقيع تم على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية الشلف.

الإتفاق تضمن 3 نقاط أساسية تمثلت في تفويض الصلاحيات البداغوجية المتعلقة بالأساتذة للسيد الناظر بما فيها النقطة الإدارية والمردودية.

فضلا عن النقطة التقيمية إلى جانب تمكين أي طرف تسبب في النزاع في الحركة التنقلية.

كما إتفق ممثلو الطرفين المتنازعين على تجميد الإضراب وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراشة بداية في صباح اليوم الخميس.

ويأتي هذا الإتفاق الملزم بين الطرفين المتنازعين على مستوى ثانوية عرجون معمر بحي بن سونة بعد 18 يوم من الإضراب.

في وقت قامت فيه مديرية التربية بالإشراف على عدة لقاءات ضمت الشركاء الإجتماعين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ.

بالإضافة إلى تنقل لجان إلى الثانوية المذكورة.

في خطوة من شأنها تقريب الرؤى لحلحة الأزمة التي خلفت موجة من الإستياء وسط الأولياء.

خاصة بعد رفض الأساتذة المحتجين لكل البدائل المقترحة وتمسكهم بشرط رحيل مدير الثانوية.

يحدث هذا، في وقت ثمن فيه مدير التربية محمد صافو المبادرة التي أشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الولائي لإنهاء الإضراب

كما بارك تحلي الطرفين المتنازعين بروح المسؤولية وفتح باب الحوار والسماح بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد أيام من الإضرابب.

فيما أسدى ذات المسؤول تعليمات إلى مصالحه بغية تهيئة كل الظروف لإستقبال التلاميذ اليوم في إنتظار إعداد رزنامة لتعويض الدروس الضائعة.