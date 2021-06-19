الشلف.. تجهيز 60 مركزا لإستقبال 16455 مترشحا لإمتحان البكالوريا

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية لولاية الشلف، محمد قوميري، اليوم السبت، عن الإنتهاء من تهيئة 60 مركز إجراء.وإتخاذ كل التدابير التي من شأنها إستقبال 16544 مترشح لإجتياز شهادة البكالوريا.لدورة جوان 2021.

ومن بين المترشحين لهذا الإمتحان المصيري، 5040 مترشح حر و195 نزيلا بالمؤسسة العقابية، إلى جانب 9 مترشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وتم تسخير 4700 موظف لتأطير هذه الإمتحانات، بينهم 2082 أستاذ حارس، كما أكد ذات المتحدث بأن مدير التربية محمد صافو، قد أمر بضرورة توفير خدمتي الإطعام والنقل للمؤطرين.في وقت وقف فيه على تخصيص حصة من المستلزمات الوقائية لكل مركز.لأجل ضمان تطبيق البرتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي ذات السياق تم تجهيز مركز للتجميع والإقفال على مستوى ثانوية أحمد بوشروقي بحي لالة عودة.إلى جانب مركزين تحسبا لعملية التصحيح على مستوى كل من ثانويتي علي شاشو ومحمد بوعايسي ببلدية الشلف.