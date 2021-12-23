الشلف: تحرير فتاة قاصر عُثر عليها مكبلة بجبال بيوب بالظهرة

عثرت مصالح الدرك الوطني لبلدية الظهرة في الشلف، أول أمس، على فتاة قاصرة دون 16 سنة مكبلة اليدين والرجلين.

وتم العثور على الفتاة، مكبلة بأغصان الأحراش في غابة بيوب بمنطقة سيدي موسى في بلدية الظهرة، بعد أن اختفت لعدة ساعات.

وحسب خلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تمت العملية، على اثر تلقي فرقة الدرك الوطني ببلدية الظهرة بلاغا من قبل أحد المواطنين.

وجاء في البلاغ، العثور على فتاة تصرخ وسط الغابة وهي مكبلة اليدين والأرجل مع لف خمارها على فمها لإسكاتها.

ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بمعية والدها إلى جبل بيوب.

ليقوم هذا الأخير بتحرير إبنته وذلك بفتح قيودها بالحضور الدائم لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة.

وبعد التحقيق معها كشفت على أن بعض من أقاربها قاموا باعتراض مسارها لدى محاولتها إيصال وجبة الغذاء لوالدها بأعالي الجبل.

ليتم تكبيلها بغرض الانتقام من والدها بسبب وجود خلا ف عائلي بينهم حول قطعة أرض.

كما أنه وبعد فك رباط الفتاة، تم عرضها إلى مصلحة الطبيب الشرعي وتحويل المتهمين إلى محكمة بوقادير للنظر في قضيتهم.

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الشلف:الدرك يطيح بشبكة مختصة في التزوير وتقليد أختام الدولة

تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزوّر وتقليد أختام الدولة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار القضاء على الجريمة بشتى أنواعها، وتتكون الشبكة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40 و 60 سنة، تقوم بتقليد أختام الدولة و التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عمومية.

وتعود حيثيات القضية بناءا على تحقيق مفتوح حول وقائع متعلقة بحيازة دفتر عائلي مزوّر. و بعد تنشيط عنصر البحث و التحري ووضع خطة محكمة للوصول إلى باقي أفراد الشبكة. كلّلت العملية بتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم و حجز مجموعة من لوحات ترقيم السيارات لولايات مختلفة. ودفاتر عائلية مزورة نسخ طبق الأصل لبطاقات التسجيل. بالإضافة كذلك إلى أختام لمختلف الإدارات العمومية وكذا المؤسسات، نسخ مختلفة لبطاقات التعريف الوطنية.

كما تم العثور أيضا على شهادات ميلاد، نسخ من جوازات السفر، نسخ طبق الأصل لتأشيرة سفر لعدة دول، رزم من الأوراق الشفافة معدة لعملية التزوير، كشوفات حسابات بنكية، رزم من الأوراق البيضاء ممهورة بأختام لعدة بنوك و صناديق رزم من مطبوعات كشوفات الراتب معدة للتزوير،طابعة ،جهاز إعلام ألي ، 02 آلة تصوير.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. وهذا بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.