الشلف: تحرير 11 مخالفة تتعلق بسرقة الماء الشروب عبر أحياء الشرفة والبرادعي

أخبار الجزائر
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الشلف: تحرير 11 مخالفة تتعلق بسرقة الماء الشروب عبر أحياء الشرفة والبرادعي
بقلم يحيى عزواو

كشف اليوم بيان لوحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه، عن تحرير 11 مخالفة في حق مجموعة من الزبائن، تخص التوصيل غير الشرعي وإستغلال الماء الشروب دون حق.

وهذا من خلال إعادة الربط بعد القطع وتحطيم تشميع العدادات وقلب العدادات.

حيث قام رئيس الوكالة التجارية شلف غرب رفقة عناصر الفرقة التجارية ومحضر قضائي بمعاينة ميدانية لعدة مواقع محل المخالفات المشار إليها عبر أحياء الشرفة والبرادعي ببلدية الشلف، وتحرير محاضر ضد الزبائن المخالفين للقانون.

أين تم تسجيل 3 مخالفات في كل من المنطقة 2 و 3 بالشرفة و مخالفتان بحيي الشرفة القديمة وحي 712 مسكن إلى جانب 6 مخالفات بحي البرادعي.


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