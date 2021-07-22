الشلف: تحقيق نسبة نجاح بلغت 65.98 بالمائة في شهادة البكالوريا

كشف اليوم، مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو بأن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 قد بلغت 65.98 بالمائة. حيث حقق التلميذ المدعو عمر ضياء الدين فارس من ثانوية بوقلال محمد ببلدية الكريمية على أعلى معدل على مستوى الولاية بتحصله على معدل18.91

أما عن الثانويات التي تصدرت الترتيب الولائي، فأشار صافو إلى تحقيق ثانوية الشهيد بوغالية امعمر ببلدية الزبوجة على المرتبة الأولى ولائيا بنسبة نجاح تفوق 90 بالمائة. فيما جاءت ثانوية خنتاش محمد ببلدية حرشون في الصف الثاني بنسبة نجاح تقاب 90 بالمائة، أما ثانوية العنقري عائشة. فقد جاءت في الصف الثالث بتحقيقها لنسبة تقارب 90 بالمائة.

وصرح محمد صافو، للنهار أونلاين، بأن هذا النجاح جاء بتظافر جهود كل أعضاء الطاقمين الإداري والتربوي على الرغم من الظرف الإستثنائي الذي فرضه تفشي .فيروس كورونا. إلا ان التطبيق الصارم للبروتكول الصحي ساعد على تجاوز هذه المرحلة بسلام.