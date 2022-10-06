الشلف: تحويل مدير النشاط الإجتماعي إلى ولاية قسنطينة

أكدت اليوم الخميس، مصادر مطلعة بأن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قد أصدرت قرارا يخص تحويل مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف عبد القادر دهيمي، لشغل نفس المهام في ولاية قسنطينة.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن الجهة الوصية قد كلفت المشرف على مصلحة الإدارة العامة سليمان الهواري مديرا بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديدا في غضون الأيام القادمة.

وقد تميز عبد القادر دهيمي الذي تم تحويله إلى ولاية قسنطينة لشغل نفس المهام، بتفانيه في العمل ونشاطه الدؤوب الذي مكنه من ترتيب بيت مديرية النشاط الإجتماعي، فضلا عن بعث النشاط الجمعوي في سبيل التكفل الأمثل بكل فيئات ذوي الإحتياجات الخاصة.