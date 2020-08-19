الشلف: تحويل مكان تمركز الرتل المتنقل للحماية المدنية إلى مدينة تنس

أفاد اليوم بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية بأن تم تحويل مكان تمركز المفرزة المتخصصة في إخماد الحرائق المعروفة بإسم الرتل المتنقل من عاصمة الولاية الشلف إلى مدينة تنس الساحلية.

وتأتي هذه الخطوة بغرض تقريب النجدة و الدعم للفرق والوحدات المتدخلة لإخماد الحرائق وهذا لشاسعة المساحة الغابية بالولاية والمقدرة ب 100 ألف هكتار فضلا عن تموقع الحرائق المندلعة بالجهة الشمالية على غرار بلديات بني حواء ، تنس ، سيدي عكاشة ، المرسى، الزبوجة وتلعصة.

في ذات السياق وقصد الوقوف على جاهزية المفرزة المتخصصة في إطفاء الحرائق قام المدير الولائي للحماية المدنية اليوم بزيارة عمل وتفقد المقر الجديد بتنس.