الشلف: تخصيص عملية لربط 170 مسكن بغاز المدينة في أولاد بن شبرة

أكدت مديرة الطاقة لولاية الشلف، تخصيص عملية لربط 170 مسكن بالمنطقة المذكورة بغاز المدينة.

يأتي هذا في إطار البرنامج الذي يضم 65 عملية والمخصص لربط ساكنة المناطق النائية والريفية بغاز المدينة.

وجاء تصريح مديرة الطاقة لولاية الشلف، خلال إستقبالها لعدد من ممثلي حي أولاد بن شبرة، التابع لبلدية الأبيض مجاجة.

وأشارت أن العملية الخاصة بمنطقة أولاد بن شبرة، ستنطلق فور تعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز من القائمين على سونلغاز في الأيام القادمة.

ومن شأن هذه الخطوة، التكفل بإنشغالات أهالي أول بن شبرة.