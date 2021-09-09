إعــــلانات
أخبار الجزائر

الشلف: تخصيص عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر ضد كوفيد 19

بقلم يحيى عزواو
الشلف: تخصيص عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر ضد كوفيد 19
الشلف: تخصيص عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر ضد كوفيد 19
  • 30
  • 0

خصصت اليوم، مصالح الصحة لولاية الشلف، عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر للخضر والفواكه على المحور الوطني رقم 4 ببلدية الشلف.

وتندرج هذه العملية في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 BIG DAY ، في إنتظار إستهداف فضاءات تجارية أخرى بغرض تلقيح أكبر عدد من المواطنين المترددين عليها بهدف كسب المناعة الجماعية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=983441
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر