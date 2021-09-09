الشلف: تخصيص عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر ضد كوفيد 19
بقلم يحيى عزواو
خصصت اليوم، مصالح الصحة لولاية الشلف، عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر للخضر والفواكه على المحور الوطني رقم 4 ببلدية الشلف.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 BIG DAY ، في إنتظار إستهداف فضاءات تجارية أخرى بغرض تلقيح أكبر عدد من المواطنين المترددين عليها بهدف كسب المناعة الجماعية.
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