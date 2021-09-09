الشلف: تخصيص عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر ضد كوفيد 19

خصصت اليوم، مصالح الصحة لولاية الشلف، عيادة متنقلة لتلقيح تجار وزبائن سوق عنتر للخضر والفواكه على المحور الوطني رقم 4 ببلدية الشلف.

وتندرج هذه العملية في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 BIG DAY ، في إنتظار إستهداف فضاءات تجارية أخرى بغرض تلقيح أكبر عدد من المواطنين المترددين عليها بهدف كسب المناعة الجماعية.

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