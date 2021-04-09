الشلف: تخصيص 10 مشاريع جديدة لربط المناطق النائية والريفية بغاز المدينة

كشفت مديرية الطاقة لولاية الشلف بأنها قد برمجت 10 مشاريع جديدة لأجل ربط أهالي المناطق النائية والريفية بغاز المدينة، حيث من المنتظر الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع المذكورة بداية من الأسبوع القادم.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن المشاريع الجديدة تخص كل من مناطق الدوايدية ببلدية بوقادير، الدواديش ببلدية واد أسلي، عين سردون ببلدية عين أمران، حوش الغابة بأولاد فارس، الأرض البيضاء ببلدية الشطية، سيد عيشون ببلدية الكريميية، سي موسى ببلدية الظهرة، فضلا عن قرى نائية في كل من بلديات وادي قوسين، بريرة وبني بوعتاب.

كما أشارت ذات المصادر بأن مديرية الطاقة ستواصل العمل في إتجاه تجسيد العمليات المبرمجة والتي توجد محل إعداد الدراسات حاليا، فضلا عن 65 عملية أخرى برمجتها السلطات الولائية مطلع شهر جانفي 2021 وتعرف إنطلاق الأشغال في 30 عملية منها، في إنتظار تنصيب باقي الورشات فور إستكمال الإجراءات الإدارية.