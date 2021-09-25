الشلف: تخصيص 1057 منصب مالي لتوظيف أعوان الإدماج بالبلديات

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية التشغيل لولاية الشلف، بأنه قد تم تخصيص 1057 منصب مالي لتوظيف أعوان الإدماج بالبلديات، كما أشارت في حصيلة لها، إلى أن 177 عونا قد تم توظيفهم بصفة نهائية خلال المرحلة الأولى منهم 35 عونا ببلدية الشطية و 30 عونا ببلدية تاجنة.

وحسب ذات الحصلة فإن 35 بلدية قد إستفادت من مناصب مالية مخصصة لتوظيف الحصة المتبقية والمقدرة ب 1057 عون إدماج، حيث إستفادت بلدية الشطية على أكبر عدد من المناصب بحصة 88 منصب تليها بلدية أولاد بن عبد القادر بحصة 73 منصب مالي ثم بلدية بنايرية بحصة 54 منصب مالي.