الشلف: تخصيص 107 نقطة تطعيم تحسبا لإستقبال لقاح سبوتنيك 5

كشف نصر الدين بن كرطالية رئيس مصلحة الوقاية على مستوى مديرية الصحة بشلف، تخصيص 107 نقطة تطعيم ضد كورونا.

ويأتي هذا الإجراء تحسبا لإستقبال لقاح سبوتنيك 5 المضاد لفروس كورونا كوفيد 19.

وحسب ذات المتحدث فإن التحضيرات والتدابير التي تشرف عليها لجنة خاصة، قد تم إتخاذها بما فيها تحديد المرافق وتعيين الفرق الطبية.

وذلك لأجل إنجاح حملة التلقيح المنتظرة التي ستستهدف في مرحلتها الأولى عمال الصحة ثم منتسبي المهن الإستراتجية.

لتليها فيما بعد شرائح المسنسن والمصابين بالأمراض المزمنة.

في ذات السياق أشار بن كرطالية بأنه سيتم إستحداث فرق متنقلة لتلقيح المواطنين على مستوى مناطق الظل بالولاية.