الشلف: تخصيص 65 مشروع لربط 16650 مسكن في مناطق الظل بغاز المدينة

كشفت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأنه قد تم تخصيص 65 مشروع لربط 16650 مسكن في مناطق الظل بغاز المدينة، وتندرج هذه المشاريع الهامة في إطار البرنامج الذي أعدته السلطات الولائية للتكفل بساكنة مناطق الظل.

في ذات السياق أكدت ذات المصادر بأن الجهات الوصية تسابق الزمن حاليا من أجل تنصيب ورشات العمل للإنطلاق في أشغال إنجاز هذه العمليات، في وقت أشرفت فيه مديرة الطاقة على إنطلاق عدد من المشاريع بحر الأسبوع المنصرم،

حيث تم إعطاء إشارة إنطلاق الأشغال في 10 مشاريع عبر مناطق ظل تتوزع على 6 بلديات لربط ما يقارب 2000 مسكن بغاز المدينة ويتعلق الأمر بكل من مناطق الثنية، البزاير، الحميات، والشروقات ببلدية حرشون و السوالمية، بن شلاوة، والزمالة بوحلو ببلدي سيدي عكاشة،

إلى جانب مناطق واد راس ببلدية الصبحة وتاسة ببلدية بوزغاية ومنطقة مزاري ببلدية وادي الفضة، في إنتظار تنصيب ورشات العمل في المشاريع المتبقية في وقت لاحق.