الشلف: تخصيص 9 مواقع لإنجاز حصة 350 مسكن ترقوي مدعم

كشفت اليوم، السلطات الولائية عن المواقع المخصصة لإستيعاب حصة 350 من برنامج 500 وحدة سكنية ذات الطابع الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة تحت عنوان 2022 والتي توزيعها على 9 مواقع عبر 7 بلديات بالولاية.

حيث تم إنتقاء موقع pos suf بجانب 200 مسكن إجتماعي ببلدية أولاد فارس لإنجاز حصتين 50+50 مسكن، وموقع حي عبابو ببلدية سنجاس لإنجاز حصة 20 مسكن ترقوي، فيما تم إنتقاء 3 مواقع بتنس لإنجاز 90 مسكن ترقوي، منها حصة 40 مسكن بالجهة الشمالية LSP بوراس و حصة 20 مسكن بحي مكروطار إلى جانب حصة 30 مسكن ترقوي بحي بومزود.

في ذات السياق، تم إنتقاء موقع بجانب الطريق الوطني رقم 19 ببلدية سيدي عكاشة لإنجاز حصة 30 مسكن ترقوي وموقع آخر ببلدية بنايرية مركز لإنجاز حصة 20 مسكن ترقوي، في وقت تم فيه إنتقاء موقع بالقلتة ببلدية المرسى لإنجاز حصة 50 مسكن ترقوي، فضلا عن إنتقاء موقع بالتجمع الثانوي لحي يارمول لإنجاز حصة 40 مسكن ترقوي ببلدية الأبيض مجاجة.