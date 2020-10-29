الشلف: تدشين مشر ع تزويد 3800 مسكن بالغاز ببلديتي سيدي عبد الرحمن والمرسى

أشرف اليوم والي الشلف لخضر سداس رفقة ممثلي السلطات التنفيذية والمنتخبة على تدشين مشروع تزويد 3800 مسكن بالغاز الطبيعي.

وذلك على مستوى 5 تجمعات سكنية كبرى بكل من بلديتي المرسى وسيدي عبد الرحمن.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن التجمعات التي إستفادت من الغاز اليوم هي كل من القلتة والمساعدية والمرسى مركز ببلدية المرسى إلى جانب الدراملة وسيدي عبد الرحمن مركز.

فيما لا تزال أشغال الربط بشبكة الغاز لمئات المساكن متواصلة في كل من منطقتي عين حمادي ببلدية المرسى و تاغزولت ببلدية سيدي عبد الرحمن.