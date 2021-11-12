الشلف: تراجع مساحات زراعة البطاطا إلى 2600 هكتار!

كشفت اليوم، مصادر مطلعة على مستوى مديرية الفلاحة لولاية الشلف، بأن مساحات زراعة البطاطا قد تراجعت إلى 2600 هكتار بعدما كانت تقدر بأزيد من 5700 هكتار.

في ذات السياق، أرجعت ذات المصادر أسباب هذا التراجع الكبير لمساحات زراعة البطاطا، إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج من جهة و إلى الخسائر التي تكبدها الفلاحين خلال الفترة الأخيرة من جهة أخرى.

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وكان قد صرح الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن بداية من الاسبوع المقبل سيكون سعر البطاطا بالأسواق 50 دينار. وهذا لتكسير المضاربة التي عرفتها الاسواق الأشهر الأخيرة، حيث وصل سعر البطاطا إلى 120 دينار.

كما أوضح عليوي للإذاعية الأولى، بخصوص سعر البطاطا قائلا “أعدكم باذن الله أن تصبح الأسعار الأسبوع المقبل 50 دينارا”. تابعا ” وهذا بحسب ما تكلمت به مع الفلاحين”.

وواصل الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المخزون جاهز لإخراجه إلى الاسواق. مضيفا “اليوم لدينا 30 ألف هكتار جاهزة في وادي سوف”. كما أضاف عليوي “البطاطا اليوم متوفرة في آفلو، البيض، الجلفة وفي مناطق كثيرة جدا “.

وأشار عليوي إلى أن “المضاربة في المادة جاء بعد أن قام المضاربين بتعمد شراء المحاصيل قبل نموها حتى”. تابعا “وفي مساحات كبرى”. “تم تركها دون جني لأسابيع وهو ما رفع الأسعار،لكننا تفطنا للوضعية وراسلنا الفدرالية الوطنية للبطاطا، واليوم أصبحت الأمور منظمة “.

تفريغ 30 الف طن من البطاطا

وقام مهنيو شعبة البطاطا بتفريغ ثلاثين ألف طن من المنتوج من أجل ضمان استقرار السوق، غير أن الأمطار التي تهاطلت في الآونة الأخيرة أخلطت حسابات المخزّنين والمنتجين، وحالت دون تحقيق الأهداف المرجوة بسبب عزوف المنتجين عن الجني في عدة ولايات من الوطن.

وقال أحسن قدماني، رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا، إنه من إجمالي ثمانين ألف طن مخزّنة، تم تفريغ ثلاثين ألف طن من أجل تسويقها مباشرة للمستهلك بما يتناسب مع قدرته الشرائية، وذلك تطبيقا لمخرجات اللقاء الذي جمع مهنيي الشعبة بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، والذي تقرر فيه تحديد هامش ربح للتاجر لبيعها بعشرين دينارا، بعد بيعه بسبعين دينارا، وخمسين دينارا كسقف يعتمده المتعامل المخزِّن.

وتخوف المتحدث من تسجيل اضطرابات جديدة في السوق بسبب الأمطار المتهاطلة عبر ربوع الوطن، وعزوف الفلاح المنتج عن الجني، مشيرا هنا إلى البطاطا الموسمية تباع حاليا في أسواق الجملة بأسعار تتراوح بين خمسة وستين وسبعين دينارا للكيلوغرام، أما تلك المخزنة فتباع بخمسة وخمسين دينارا.