عاجل

الشلف: تزويد 3600 مسكن بالماء الشروب بالمنطقة الشرقية لبلدية الزبوجة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: تزويد 3600 مسكن بالماء الشروب بالمنطقة الشرقية لبلدية الزبوجة بلدية الزبوجة
بقلم يحيى عزواو

كشفت اليوم مصادر مطلعة على مستوى مديرية الموارد المائية للنهار أونلاين. بأنه قد تم التكفل بإنشغالات قاطني القرى والمداشر المنتشرة عبر المنطقة الشرقية ببلدية الزبوجة. بعد تزويد حوالي 3600 مسكن بالماء الشروب.

وتم وضع خزان مائي بسعة 250 متر مكعب. فضلا عن تجهيز محطتي ضخ لإيصال هذه المادة الحيوية للمواطنين الذين كانو يتنقلون إلى منبع مجاجة لجلب المياه. في وقت كان يعتمد فيه البعض على أصحاب الصهاريج المتنقلة في شراء هذه المادة. على الرغم من كل المخاطر التي قد تلحق بعائلاتهم جراء عدم حترام بعض الباعة لشروط النظافة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010910

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com