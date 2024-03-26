الشلف.. تسجيل أزيد من 400 مخالفة خلال 15 يوما من شهر رمضان الكريم

قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الشلف خلال 15 يوما الاولى من الشهر الفضيل بتسجيل 3355 تدخل عالجت من خلاله 406 مخالفة.

وكشف رئيس مفتش رئيسي بمديرية التجارة وترقية الصادرات أن مصالح المديرية أحصت 3355 تدخلا تمكنت من خلالها تسجيل 406 مخالفة، وتحرير 402 محضر متابعة، كما تم اقتراح غلق 11 محل تجاري.

وأضاف قوادري بوجلطية احمد أنه وفي إطار حماية المستهلكين والتأكّد من سلامة المنتوجات اقتطاع 23 عينة مع قيمة حجز قدّرت بأزيد من 204 ألف دينار جزائري.

وكمية تقدر ب 361 كغ من مختلف المواد غير صالحة للإستهلاك و منتهية الصلاحية.

كما تدعو مصالح المديرية المتعاملين الاقتصاديين بضرورة احترام شروط النظافة والتخزين للمواد الغذائية.

كما قامت بعملية تحسيس المواطنين من اجل الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية و نشر الوعي و مكافحة ظاهرة التبذير .