الشلف: تسجيل ألسنة نيران بعلو 5 أمتار بحريق غابة الروايشية

تتواصل، عملية إخماد حريق غابة الروايشية التابعة لإقليم بلدية تنس في ولاية الشلف، منذ ظهر أمس السبت، من قبل مصالح الحماية المدنية والغابات، فضلا عن أفراد الجيش الوطني الشعبي، في وقت تم فيه تدعيم الفرق والوحدات المتدخلة مساء اليوم بمروحيتين وفرق دعم أخرى من 4 ولايات مجاورة.

وحسب ما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، فإن ألسنة النيران لا تزال مشتعلة في عدة مواقد بعلو يفوق 5 أمتار في حدود الساعة 21سا 40 دقيقة، ولعل ما صعب من مأمورية فرق الإطفاء هو وعروة تضاربس المنطقة وهبوب الرياح التي ساهمت في إنتشار ألسنة النيران وإمتدادها إلى مساحات غابية أخرى.

يحيى عزواو