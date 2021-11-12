الشلف: تسجيل ثاني إنفجار بقناة الدفع الرئيسية للمياه في ماينيس

حصل اليوم الجمعة، إنفجار ثان على مستوى قناة الدفع الرئيسية للمياه ذات قطر 1500 مم تحت صغط 40 بار بالقرب من حي تعاونية النجاح بمنطقة ماينيس ببلدية تنس.

الحادث تسبب حسب مصادر النهارأونلاين، في تسرب كميات هائلة من المياه المصحوبة بالأتربة والأوحال في شكل سيول جاىفة بإتجاه عدد من المنازل القريبة من موقع الحادث، فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإمتصاص وتصريف المياه عنها بإستعمال المضخات العائمة.

ويعد هذا الإنفجار الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، حيث تم قبل يومين تسجيل إنفجار آخر على مستوى صمام هوائي بنفس القناة، وكانت الفرق التقنية التابعة لوحدة لوحدة الشلف للجزائرية للمياه، قد تدخلت لصيانة موقع الإنفجار.

حدث هذا في وقت أشارت فيه الجزائرية للمياه، إلى إنتهاء الآشغال وإنطلاق عملية التموين بصفة تدريجية في بيان لها نشر صباح اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.