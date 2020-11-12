الشلف: تسجيل 1663 مخالفة خاصة بعدم إحترام إجراءات الوقاية من كورونا

كشفت مصالح أمن ولاية الشلف، اليوم الخميس، عن تسجيل 1663 مخالفة خاصة بعدم إحترام إجراءات الوقاية من كوفيد 19 خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و 10 نوفمبر الجاري.

على الرغم من وضع مخطط عمل ميداني لضمان إنسيابية حركة المرور داخل الإقليم الحضري، فضلا عن محاربة التجارة الفوضوية على أرصفة شوارع وأحياء مدينة الشلف.

خصوصا الأماكن التي تشهد إزدحام المواطنين المقبلين على إقتناء مستلزماتهم مع عرقلة حركة المارة.

مع التركيز على مبدأ التباعد الجسدي لتنجب خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبلغة الأرقام سجلت ذات المصالح 1135 مخالفة في مجال عدم إرتداء الكمامة.

و132 مخالفة تتعلق بالزيادة في عدد الركاب الخاصة بعدم إحترام البروتوكول الصحي بالنسبة لأصحاب حافلات النقل الحضري.

إلى جانب 43 مخالفة تجارية لأصحاب المحلات و 353 مخالفة تتعلق بعدم الإلتزام بقواعد السلامة.