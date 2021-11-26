الشلف: تسجيل 3 إنقطاعات جزئية في شبكة الطرقات بسبب السيول الجارفة
تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس في حصول إنهارات للتربة في 3 مناطق. على مستوى شبكة الطرقات بسبب قوة السيول الجارفة المحملة بالأتربة والأوحال.
حيث تم تسجيل إنقطاع جزئي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بعد إنهيار الأتربة والحجارة بنفس النقطة. التي شهدت قبل أيام إنهيار صخري بفعل التساقط الغزير للأمطار.
كما تسببت السيول الجارفة في إنجراف التربة في موقعين بالطريق الولائي101 في جزئيه اللذان يربطان تاجنة بالهرانفة وعين أمران.
وأشار اليوم، بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لإزالة الأوحال والأتربة من الأجزاء المتضررة.
فضلا عن تأمين حركة مرور السيارات التي بطريق قيصر بعد تصليح موضع الإنقطاع الجزئي.
فيما تبقى الأجزاء المتضررة جوئيا بالطريق الولائي رقم 101 على حالها بفعل الإنجراف الكبير الذي طالها.
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الشلف: تسرب مياه الأمطار إلى دهاليز عدة عمارات بحي 120 مسكن ببوزغاية
تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إمتصاص وتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى دهاليز عدة عمارات على مستوى حي 120 مسكن ببوزغاية مركز.
وتم إستغلال المضخات العائمة في عملية تصريف المياه التي تسربت إلى بعض المنازل. فضلا عن مدرسة الحي جراء تساقط الأمطار بغزارة خلال 24 ساعة الأخيرة. الحالة حولت مسالك الحي إلى برك مائية بسبب إنسداد البالوعات والمجاري المائية.
في ذات السياق، أشار بيان مديرية الحماية المدنية، إلى أن مصالحها قد سجلت 12 تدخلا. وذلك لأجل إمتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى المنازل. بإستغلال المضخات العائمة.
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