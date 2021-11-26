الشلف: تسجيل 3 إنقطاعات جزئية في شبكة الطرقات بسبب السيول الجارفة

تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس في حصول إنهارات للتربة في 3 مناطق. على مستوى شبكة الطرقات بسبب قوة السيول الجارفة المحملة بالأتربة والأوحال.

حيث تم تسجيل إنقطاع جزئي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بعد إنهيار الأتربة والحجارة بنفس النقطة. التي شهدت قبل أيام إنهيار صخري بفعل التساقط الغزير للأمطار.

كما تسببت السيول الجارفة في إنجراف التربة في موقعين بالطريق الولائي101 في جزئيه اللذان يربطان تاجنة بالهرانفة وعين أمران.

وأشار اليوم، بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لإزالة الأوحال والأتربة من الأجزاء المتضررة.

فضلا عن تأمين حركة مرور السيارات التي بطريق قيصر بعد تصليح موضع الإنقطاع الجزئي.

فيما تبقى الأجزاء المتضررة جوئيا بالطريق الولائي رقم 101 على حالها بفعل الإنجراف الكبير الذي طالها.