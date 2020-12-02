الشلف: تسجيل 4537 مخالفة تتعلق بعدم إحترام إجراءات الوقاية من كوفيد 19

كشف اليوم بيان لمصالح أمن ولاية الشلف، بأن مصالحها قد سجلت 4537 مخالفة تتعلق بعدم إحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر 35 بلدية بالولاية في ظرف شهر.

وفي ذات السياق، أكد ذات البيان بأن هذه الحصيلة قد جاءت بعد تنفيذ مخطط عمل ميداني خص مراقبة مدى إلتزام محلات التجارية و الحافلات النقل المسافرين لإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد 19، حيث سجلت مصالح الشرطة خلال نوفمبر 2020 يحدث هذا في وقت تم فيه إحصاء 3048 مخالفة في مجال عدم إرتداء الكمامة و134 مخالفة تتعلق بالزيادة في عدد الركاب الخاصة بعدم إحترام البروتوكول الصحي بالنسبة لأصحاب حافلات النقل الحضري إلى جانب 1355 مخالفة تجارية لأصحاب المحلات تتعلق بعدم الإلتزام بقواعد السلامة.