الشلف: تسجيل 4537 مخالفة خاصة بعدم احترام إجراءات الوقاية من كورونا

سجلت شرطة ولاية الشلف تسجل 4537 مخالفة خاصة بعدم احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ووضع أمن الشلف مخطط عمل ميداني، تضمن مراقبة مدى التزام أصحاب المحلات التجارية حافلات نقل المسافرين لإجراءات الوقاية من كورونا.

وسجلت مصالح الشرطة خلال نوفمبر 3048 مخالفة عن عدم ارتداء القناع الواقي.

بالإضافة الى 134 مخالفة لأصحاب حافلات النقل الحضري عن عدم إحترام البروتوكول الصحي الخاص بعدد ركاب

و1355 مخالفة لأصحاب المحلات تجارية تتعلق بعدم الالتزام بقواعد السلامة.

في نفس السياق، دعت مصالح أمن الولاية المواطنين وكذا سائقي المركبات ومستعملي الطريق العام بضرورة التقيد بالإجراءات الصحية.