الشلف.. تسخير أزيد من 700 عون حماية مدنية لتغطية 380 مركز إنتخاب

قامت مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف، بوضع جهاز حماية لتغطية عملية استفتاء تعديل الدستور اليوم الأحد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، تم تسخير ما يفوق 700 عون حماية مدنية مختلف الرتب، لتغطية 380 مركز انتخاب تشكل ما يفوق 700 ألف ناخب.

بالإضافة إلى وضع مراكز متقدمة على مستوى 14 بلدية، والتي لا تتوفر على وحدات للحماية المدنية مشكلة من سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء.

وكذا تغطية 7 مراكز انتخاب متواجدة بأقاليم بلديات كل من تاوقريت، الظهرة ومصدق بوسائل الاتصالات اللاسلكيةالتي لا تتوفر على وسائل الاتصال.

وتنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف مشكلة من رؤساء المصالح و المكاتب.

والقيام بزيارات ميدانية إلى مراكز الاقتراع من طرف إطارات المديرية، للوقوف على مدى نجاعة وفعالية جهاز الحماية المسخر.