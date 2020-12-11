الشلف: تسرب للمياه بالقناة الرئيسية لمحطة التحلية يحدث حالة طوارئ بتنس

تدخلت اليوم مصالح المدنية من أجل تصريف وإمتصاص المياه المتسربة من القناة الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر بماينس بتنس والتي أصبحت تهدد السكنات المبنية على ضفاف وادي الشعارير بتنس جراء التدفق الغزير وإرتفاع منسوب المياه إثر حصول شق بالقناة المذكورة.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن عناصر وحدة النجدة التابعة للحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على المياه المتدفقة التي تسربت حظيرة للأغنام قبل إبعاد هذه الأخيرة عن مكان الخطر .

يحدث هذا في وقت تعمل مصالح الحماية المدنية على تأمين مكان إنشقاق القناة ومساعدة الفرق التقنية على التحليم وتصليح العطب.