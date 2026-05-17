الشلف.. تسليم رخص صيد التونة الحمراء لخمس سفن استعدادا لانطلاق حملة 2026

في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح حملة صيد التونة الحمراء لموسم 2026، أشرفت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف، بالتنسيق مع رئيس مكتب التسجيل البحري للصيد، اليوم الأحد، على عملية تسليم رخص الصيد البحري لفائدة مجهزي سفن التونة التابعة للولاية.

وشملت العملية خمس سفن معنية بالمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء لهذا الموسم. في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانطلاق الحملة في أحسن الظروف.

ومن المنتظر أن تلتحق السفن المعنية بمناطق الصيد هذا الأسبوع، مع الانطلاق الفعلي للموسم. وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية وموسم وفير يعكس الجهود المبذولة لتطوير نشاط الصيد البحري وتعزيز الإنتاج الوطني.

وتأتي هذه العملية عقب الزيارة التي قادت، أمس، وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري إلى ولاية الشلف، حيث أشرف على الإطلاق الرسمي لحملة صيد التونة الحمراء لموسم 2026. إلى جانب تدشين سفينة جديدة مخصصة لصيد التونة، في خطوة تعكس دعم الدولة لتطوير أسطول الصيد البحري وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني في هذا المجال.