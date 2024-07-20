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أخبار الجزائر

الشلف: تسمم 7 اشخاص من عائلة واحدة إثر تناولهم ” الدلاع ” بأولاد فارس

بقلم رشيد مشورب
الشلف: تسمم 7 اشخاص من عائلة واحدة إثر تناولهم ” الدلاع ” بأولاد فارس
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أصيب 7 أفراد من عائلة واحدة من بينهم رضيع و 4 اطفال لاتتعدى اعمارهم 18 سنة بتسمم غذائي مصدره فاكهة “الدلاع” .

العائلة تنحدر من حي القطايبية بلدية اولاد فارس ، اين تدخلت مصالح الحماية المدنية بذات البلدية على الساعة 15سا ، ظهرت عليهم اعراض التسمم حيث كانوا يعانون من حالات التقيؤ والاسهال وآلام حادة في بطونهم .
و حسب تصريحات افراد العائلة يرجّح أنهم تناولوا فاكهة “ الدلاع ” التي تم شراؤها من سوق الخضر والفواكه ، ليتم اسعافهم و اجلاؤهم الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية .

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