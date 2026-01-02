الشلف: تسمّم إمرأتين بالغاز المنبعث من “النافخ” بالشطية
بقلم أمينة داودي
تعرضت إمرأتين إلى اختناق إثر استنشاقهما لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من المجمر أو النافخ. في مسكنهما بحي الشرطي لبلدية الشطية ولاية الشلف.
حيث أصيبتا بصعوبة في التنفس و أعراض الدوخة و الغثيان، أين تدخلت فرق الحماية المدنية فور تلقيهم الخبر لإسعافهما و اجلاؤهما إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية. أين تلقيتا الفحوصات و العلاج المناسب و تبقى الحيطة و الوعي مطلوبتان في مثل هاته الحالات.
